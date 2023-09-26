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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi 29 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekiminin 29 Eylül Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Can Öcal  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi 29 Eylül'de yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alacak.

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