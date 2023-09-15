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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi 19 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi.

Murat Kaya  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi 19 Eylül'de yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.

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