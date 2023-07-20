Dolar
26.92
Euro
30.16
Altın
1,981.75
ETH/USDT
1,918.30
BTC/USDT
30,269.00
BIST 100
6,649.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Zalgiris-Galatasaray maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Hilmi Sever  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Zalgiris-Galatasaray maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ilişkileri "stratejik ortaklığa" taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır
Bakanlar Göktaş ile Tekin, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü"nü imzaladı
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Erden Timur, Icardi'nin yakında Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Erden Timur, Icardi'nin yakında Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurulan komisyonu Tahkim Kuruluna taşıyacak

Zalgiris-Galatasaray maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak

Zalgiris-Galatasaray maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak
TFF, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebini kabul etti

TFF, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebini kabul etti
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet