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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 19.10.2020
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Ankara

Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takım arasında iyi çalıştıklarını belirterek, "İki taraf için de kritik bir maçtı. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Maça da iyi başladık. İlk 20 dakika çok pozisyon bulamasak da bizim üstünlüğümüzde geçti. Kornerden golü yedikten sonra doğal olarak rakip takım oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Hakem de buna yardımcı oldu." diye konuştu.

Maçın hakemini eleştiren Işık, "Hakemle ilgili konuşsam hoş olmayacak, konuşmasam da içimi yiyecek. En az 5-6 tane taç pozisyonunda yan hakem bayrak kaldırmadı, orta hakem de göstermedi. Topu ilk kapan tacı attı. Kim daha çok bağırırsa onun lehine faul çalındı." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği Kulübü olarak çözüm üretmek durumundayız, mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz." diyen Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonraki maçlarda bunu mutlaka telafi edeceğiz. İyi bir takımız. Çok karakterli futbolculara sahibiz. Futbolcular ve teknik ekip arasında müthiş bir uyum var. Takımlar veya kurumlar yenilince değil, pes edince tükenir. Pes etmeyeceğiz, bu takımı en iyi yere getireceğimize inanıyorum."

Prosinecki: İyi işler yaptık

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, futbolcularını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Denizlispor'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Tüm futbolcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz mücadele ettiler. Özellikle kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan Denizlispor vardı. Tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

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