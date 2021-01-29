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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor, Ayman Ben Muhammed'i kadrosuna kattı

Denizlispor, Fransa'nın Le Havre takımında oynayan Ayman Ben Muhammed'i renklerine bağladı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 29.01.2021
Yukatel Denizlispor, Ayman Ben Muhammed'i kadrosuna kattı

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Fransa'nın Le Havre takımında oynayan Ayman Ben Muhammed'i renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Muhammed'in kiralık olarak sezon sonuna kadar transferi konusunda Le Havre ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Tunus Milli Takım'da da forma giyen Ayman Ben Muhammed'in bu sezon Fransa 2. Ligi'nde 12 maçta forma giydiği belirtildi.

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