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Spor, Futbol

Yukatel Adana Demirspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bekir Ömer Fansa  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Yukatel Adana Demirspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan mavi lacivertliler, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.

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