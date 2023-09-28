Dolar
27.18
Euro
28.43
Altın
1,875.15
ETH/USDT
1,594.50
BTC/USDT
26,255.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yukatel Adana Demirspor: Belhanda'nın durumu iyi

Ömer Yıldız  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Yukatel Adana Demirspor: Belhanda'nın durumu iyi

Adana

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının devre arasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçının devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek tedbir amaçlı hastaneye götürülen futbolcumuz Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu, geceyi müşahede altında geçireceğini bilgilerinize sunarız." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı
TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Benzer haberler

Yukatel Adana Demirspor: Belhanda'nın durumu iyi

Yukatel Adana Demirspor: Belhanda'nın durumu iyi

'Futbolcularımız yürekleriyle ve güzel futbolla performanslarını gösterdi'

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş Safi Çimento oldu

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu
Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı

Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet