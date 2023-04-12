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Atletico Madridli futbolcu Axel Witsel, Beşiktaş ile oynadıkları dostluk maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Yılport Samsunspor Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süha Gür  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Yılport Samsunspor Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

İstanbul

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