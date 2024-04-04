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Spor, Futbol

Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 0-0 berabere kaldı.

İlyas Gün  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor berabere kaldı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarı

17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

49. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın ortasına altıpas içinde iyi yükselen Alim Öztürk topa kafayı vurdu. Kaleci Erdem Canpolat çizgi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.

52. dakikada misafir takımın atağında Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde Umut Nayir, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, Okan Kocuk'un ayaklarından döndü.

63. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Moundilmadji'nin ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuna değen meşin yuvarlak direğe çarparak kornere çıktı.

86. dakikada Pendikspor'un atağında Midtsjö'nün ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda direk dibinde bloke etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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