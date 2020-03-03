Euro
6.84
Dolar
6.15
BIST 100
110,397.10
Altın
1,604.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyorlar
logo
Spor, Futbol

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz" dedi.

Hasan Şahin   | 03.03.2020
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı

Manisa

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak görme taleplerini ilettiklerini, adının sarı-lacivertli kulüple anılmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Bu tarz haberler insanı mutlu ediyor tabii ama benim bilgim dışında gelişen olaylar." diyen Vural, Türkiye'de her teknik direktör arayışında akla gelen ilk isimlerden olduğunu savunurken, şöyle konuştu:

"Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisarspor'un hocasıyım. Sağolsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ancak gerçek bir tarafı yok. Antrenörlük hayatımıza başladığımızdan beri herkesin bir hedefi oluyor. Dördüncü ve beşinci büyük olan Trabzonspor ile Bursaspor'da çalıştım. Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz."

Vural, Akhisar ilçesinin farklı bir enerjisi olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıldan beri çalışıyorum. Akhisarspor kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım bir yer görmedim. Yöneticiler düzgün, taraftar samimi, oyuncularla aramız çok iyi ve personelimle birbirimizi seviyoruz. Buradan ayrılıp eve bile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sahalarında Osmanlıspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Vural, mücadelede üç puan alıp, galibiyet serisine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş futbol ve basketbolda eski kaptanlarıyla çıkışa geçti

Beşiktaş futbol ve basketbolda eski kaptanlarıyla çıkışa geçti
Göztepe Teknik Direktörü Palut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık