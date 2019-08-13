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Spor, Futbol

Yeni Malatyasporlu futbolcular tura inanıyor

Yeni Malatyasporlu Chaalali ve Hadebe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Emrah Gökmen   | 13.08.2019
Yeni Malatyasporlu futbolcular tura inanıyor Yeni Malatyasporlu futbolcular Ghaylene Chaalali (solda) ve Teenage Hadebe. AA/Emrah Gökmen

Malatya

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından, deplasmanda 3-1 kaybedilen müsabaka sonrası Partizan'la iç sahada oynanacak rövanş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partizan karşısında ilk maçta iyi işler yaptıklarını dile getiren Tunuslu futbolcu Chaalali, "Bu sonuç belki dezavantaj olarak gözükebilir ama sahamızda ikinci bir maç var. Buradaki maçta hatalarımızı telafi edip daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden eminim." diye konuştu.

Chaalali, Partizan maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atmosferin çok iyi olacağını duydum. İnşallah öyle olur, çünkü bu maç bizim için çok önemli. Biz sahada gerekeni yapacağız, hatalarımızı telafi edeceğiz. Beyirci de kendi görevini mutlaka tribünde yapacaktır. Bu turu geçmek için onlara çok ihtiyacımız var. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de sahada gerekeni yapacağız."

Hadebe: Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız

Takımın stoperi Teenage Hadebe, zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını belirterek, "Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız. İlk maçta bizim orada yaşadığımız baskıları, bizim burada onlara hissettirmemiz lazım. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpija Ljubljana ile oynanan maçta sakatlanan Hadebe, durumunun iyi olduğunu ve Partizan karşısında forma giyebileceğini sözlerine ekledi.

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