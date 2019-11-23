Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyasporlu Arturo Mina: Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Mina, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bu maçı kazanıp zirveye yürümek istediklerini söyledi.

Volkan Kaşik   | 23.11.2019
Yeni Malatyasporlu Arturo Mina: Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Malatya ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda, Arjantin'in River Plate takımından kadrosuna kattığı Arturo Mina, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı ve ligin 12. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Mina, başarılı gidişatlarını sürdürmek istediklerini aktardı.

Mina, yarın sahalarında Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz." diye konuştu.

Bu sezon bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatan 29 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıktan döndüm, Fenerbahçe maçı için yüzde yüz hazırım. Kafa olarak da hazırım. Zor ama izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Umarım kazanırız." ifadelerini kullandı.

Arturo Mina, takım olarak iyi durumda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her sezon üzerine koyarak ilerlediğimiz bir grafiğimiz var. Bunun için çok çalışıyoruz. Geçen sezon ligi 5. sırada tamamlamıştık, inanıyorum ki sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz."

Mina, takımdaki arkadaşlık ortamı ve uyumun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, bunu sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor'un sahasında 'dört büyüklere' karşı karnesi iyi

Yeni Malatyaspor'un sahasında 'dört büyüklere' karşı karnesi iyi

Kayserispor-Sivasspor rekabetinde 25. randevu

Yeni Malatyasporlu Arturo Mina: Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz

Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak
Kasımpaşa Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Kasımpaşa Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Galatasaray ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti

Galatasaray ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti