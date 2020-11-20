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Spor, Futbol, Koronavirüs

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatyaspor, "iddia edildiği gibi 6 değil, sadece 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Orhan Yoldaş   | 20.11.2020
Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde iddia edildiği gibi 6 değil, sadece 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış olup, bu futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci evde devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, kulübün testlerinin Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapıldığı kaydedilerek, "Kaynağı dedikodulara dayanan bu tarz asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren spor yorumcusunu özür dilemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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