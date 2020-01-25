Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe erteledi

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.01.2020
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe erteledi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi. 

Deprem sonrası çalışmaları ile ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF olarak, depremin ilk anından itibaren tüm birimlerimizle harekete geçilmiş ve ivedilikle kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bölgedeki futbol faaliyetlerinin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Bölge Müdürlükleri yetkilileri tarafından bölgedeki tüm kulüplerin temsilcileri ile tek tek temaslar kurulmuş, kulüplerimizden bilgi alınmış ve herhangi bir zarar veya kayıp olmadığı federasyonumuza bildirilmiştir.

Değerlendirmeler kapsamında; ilk olarak Elazığ ilimizin iki takımı olan Elazığ Belediyespor'un iç sahadaki Payasspor maçı, Elazığspor'un da deplasmandaki Tuzlaspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine; Malatya ve Elazığ'da oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve yerel amatör maçlar da ASKF tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. 

Yine Malatya ilimizde de can kaybı yaşanması nedeniyle federasyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının da ileri bir tarihte oynatılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 25-26 ve 27 Ocak tarihlerindeki tüm lig müsabakalarında vefat eden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapılması kararı alınmış ve isteyen kulüplerimizin siyah kol bandı takması için izin verilmiştir.

Ülkemizde büyük üzüntüye yol açan depremle ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu acı günlerde büyük bir dayanışma ve kenetlenme içerisinde her türlü çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle; milletimizin yanında olduğumuzu belirtir, bir kez daha Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe erteledi

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe erteledi

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili açıklama

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı

Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı
Sivasspor çeyrek finalde

Sivasspor çeyrek finalde
Yeni Malatyasporlu futbolcu Issam Chebake'in Fransa'daki zorlu hikayesi

Yeni Malatyasporlu futbolcu Issam Chebake'in Fransa'daki zorlu hikayesi