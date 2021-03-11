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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Puanlara ihtiyacımız var

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımdaki eksikliklerle ilgili analizleri yaptıktan sonra futbolcularla birlikte başarıya ulaşmak istediğini belirtti.

Orhan Yoldaş   | 11.03.2021
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Puanlara ihtiyacımız var

Malatya

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi Günü konuk edeceği Gaziantep maçının hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde başladı.

İlk antrenmanına çıkan İrfan Buz, Yeni Malatyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, kendisini evinde gibi hissettiğini, Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

9 maçını kazanamamış takımda beklentinin altında kalan bir görüntünün mevcut olduğunu dile getiren Buz, "Herkes bundan çıkmak istiyor. Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz. Bazı şeyler inanıyoruz demekle olmuyor. Bu inancı da doğru dokunuşlarla doldurmak gerek. Hakkaniyetli ve doğru şekilde kadro seçimi ile bunu sahaya yansıtarak gereken puanları alacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'u düşünerek çalışacaklarını, takımda kaliteli oyuncuların bulunduğuna işaret eden Buz, şunları kaydetti.

"Oyunu gelişme ve eksikliklerimizle ilgili analizleri yaptıktan sonra futbolcularımızla başaracağımıza yüzde yüz inanıyorum. Puanlara ihtiyacımız var. 12 müsabakamız ve kısıtlı zamanımız var. Avantaj olarak bay haftasına giriyoruz. İçeride Gaziantep maçını kazanıp öz güven kaybını geri aldıktan sonra önümüze bakacağız. Bu kadar sevginin karşılığını ekibimle birlikte vermek istiyorum. Heyecanlıyım, coşkuluyum, Malatyaspor taraftarı sahada olsa benim işim çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Onlara ihtiyacımız var."

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