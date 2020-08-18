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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Orhan Yoldaş   | 18.08.2020
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman ve ekibiyle olan sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi döneminde birçok futbolcumuz sürecin getireceği riskleri göze alamayıp gitmesine rağmen, takımın başından ayrılmayıp zor şartlar altında çalışarak yanımızda olan ve mücadelesine sonuna kadar devam eden hocamız Hikmet Karaman ile ekibine, sözleşmenin karşılıklı sonlandırılması, kulübümüzün önünün açılması hususunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 futbol sezonunda yaşanan başarısızlığın faturası asla tek başına kendisine yüklenmemesi gereken Sayın Hikmet Karaman'a bundan sonraki profesyonel kariyerinde başarılar dileriz."


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