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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Volkan Kaşik   | 03.03.2020
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Karaman'ın kulüp başkanı Adil Gevrek ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00'de Malatya'da yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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