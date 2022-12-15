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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet özlemine son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Ankara Keçiörengücü maçıyla iç sahadaki galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Yeter Erdine   | 15.12.2022
Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet özlemine son vermek istiyor Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Sarı siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Teknik direktör Hasan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Samsunspor maçında 2 puan bıraktıklarını, galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü'nün iyi savunma yapan, iyi atağa çıkan ve etkili oyunculara sahip bir takım olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"Evimizde iyi oynamamıza rağmen 3 puanı alma şansımız olmadı. Hem taraftarlarımızı üzdük hem camiamızı üzdük. Bir an önce içerideki galibiyet hasretine son vermek zorundayız. O yüzden önemli ve zor bir maç. Keçiörengücü geçen sene küme düşmeye oynarken bu sene play-off'a oynuyor. İyi oyuncuları var, iyi bir takım ama biz içeride artık galip gelmek zorundayız."

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