Dolar
8.28
Euro
9.84
Altın
1,823.24
ETH/USDT
3,940.00
BTC/USDT
51,607.00
BIST 100
1,474.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

Volkan Kaşik   | 06.09.2021
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Malatya

Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BionTech aşısının 3. dozu için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Portekizli futbolcu Miguel Crespo Fenerbahçe'de

FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı
Trabzonspor 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor

Trabzonspor 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyor
Malatya Banazı karası üzümünün değeri coğrafi işaret tesciliyle artacak

Malatya Banazı karası üzümünün değeri coğrafi işaret tesciliyle artacak