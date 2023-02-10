Yeni Malatyaspor ligden çekildi

İstanbul
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.
Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.
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