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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Bozhan Memiş   | 10.02.2023
Yeni Malatyaspor ligden çekildi

İstanbul

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

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