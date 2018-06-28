MALATYA

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Süper Lig'de bütçeler yüksek. Malatya'daki, gurbetteki esnafımızın, bütün Malatyalı hemşehrilerimizin kulübe destek vermesi lazım." dedi.

Adil Gevrek, beraberinde iş adamı Cemal Turgut, yönetim kurulu üyesi Mehmet Maden ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan başkan Gevrek, kulübü ekonomik olarak iyi yönetmeye gayret ettiklerini belirtti.

Gevrek, Türkiye'de ekonomik anlamda bütün takımlarda ciddi sıkıntıların olduğuna işaret ederek, kendilerinin mali konuları dengede götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un her zaman başarılı olmasını istediklerini ve bunun yanında ekonomik konularda da dengeyi aşmamaları gerektiğine değinen Adil Gevrek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de bütçeler yüksek. Malatya'daki, gurbetteki esnafımızın, bütün Malatyalı hemşehrilerimizin kulübe destek vermesi lazım. Herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Bu anlamda da biz yönetim olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki sezon tabii başarı da önemli ama ekonomik anlamda da takımı iyi götürmek istiyoruz. Malatyaspor'u biliyoruz, ciddi sıkıntılar yaşanmış. Herkesle istişare yapıyoruz, takımımızı daha iyi bir şekilde götürmeye gayret edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Yeni Malatyaspor'un herkesin ortak değeri olduğunu ifade etti.

Muhabir: Emrah Gökmen