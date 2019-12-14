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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galibiyete hasret

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Volkan Kaşik   | 14.12.2019
Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galibiyete hasret

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı 11 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya ve sonuca yansıtamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 11 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda yaptığı maçlarda 26 gol yerken 10 kez fileleri havalandırdı. 

"Sivasspor mağlubiyetini telafi etmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olsalar da ligde iyi bir konumda bulunduklarını söyledi.

Ligin 15. haftasında pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Pilten, şöyle devam etti:

"Beşiktaş ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Rakibimiz Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Sezona çok iyi başlayamadılar ancak son haftalarda gayet iyiler. Biz de iyi durumdayız. Geçen hafta mağlup olduğumuz Demir Grup Sivasspor maçından önce 7 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştık. Sivasspor maçını unutarak tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Futbolcular, teknik heyet olarak moralimiz yerinde. Beşiktaş maçını kazanarak Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini telafi etmek istiyoruz."

Selim Pilten, Süper Lig'de İstanbul'da oynadıkları maçlarda şu ana kadar 3 puan alamadıklarını hatırlatarak, "Beşiktaş maçını kazanıp İstanbul'daki kazanamama serimizi sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz. Maçı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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