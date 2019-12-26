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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Teenage Hadebe, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Volkan Kaşik   | 26.12.2019
Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

Malatya

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Teenage Hadebe, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta sahalarında Çaykur Rizespor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Hadebe, "90 dakika boyunca iki pozisyon buldular, onları da gol yaptılar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi bunu unutacağız, çabucak önümüze bakacağız. Önümüzde bir maç var. Nerede hatalar yaptık, hangi detayları kaçırdık, hocalarımız zaten bunları bize söylüyor. Bunları hemen düzeltip, önümüzdeki maçlara odaklanacağız." diye konuştu.

Hadebe, ilk yarının son haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Değişik bir takım. Deplasmanda oynayacağız, ona göre hazırlanıp konsantre olacağız. Kolay bir maç olmayacak ama oraya kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Genç bir oyuncusun ve zor bir ligde oynuyorsun. Her geçen gün performansının üzerine koyarak ilerliyorsun. Bu anlamda kariyer planın nedir?" sorusuna Hadebe, "Gelecek için şunu söyleyebilirim, daha çok çalışıp belki Türkiye'nin büyük takımlarından birinde forma giymek." cevabını verdi.

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