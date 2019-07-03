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Spor, Futbol

Yaya Toure Çin'e transfer oldu

Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki Yaya Toure, Çin ekibi Qingdao Huanghai ile sözleşme imzaladı.

Doga Kırmızıoğlu   | 03.07.2019
Yaya Toure Çin'e transfer oldu

Ankara

Çin 2. Futbol Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Yaya Toure, "Futbola başladığımdan bu yana mücadeleden hiç kaçmadım ve Qingdao Huanghai takımıyla yeni bir maceraya hazırım." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 97 maçta 19 gol atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

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