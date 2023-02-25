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Spor, Futbol

Ümraniyespor, erteleme maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Bozhan Memiş   | 25.02.2023
Ümraniyespor, erteleme maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tehir edilen Ümraniyespor-Adana Demirspor mücadelesi, yarın saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bu sezon geride kalan 21 karşılaşmasında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 14 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, ligde son sırada yer alıyor.

Ligde üst üste İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından puansız ayrılan ev sahibi ekipte, kırmızı kart cezalısı Durel Avounou forma giyemeyecek.

Çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan Adana Demirspor ise topladığı 38 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında 12. maç oynanacak

İki takım resmi maçlarda bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 1'i Süper Lig'de oynanırken, kalan 10 karşılaşma Spor Toto 1. Lig'de yapıldı.

Geride kalan 11 maçta Ümraniyespor 3 galibiyet alırken, Adana Demirspor sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Adana Demirspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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