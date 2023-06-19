Dolar
23.68
Euro
25.88
Altın
1,955.03
ETH/USDT
1,725.90
BTC/USDT
26,420.00
BIST 100
5,405.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı
logo
Spor, Futbol

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Bosna Hersek ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Bosna Hersek ile karşılaşacak

İstanbul

Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, önceki gün Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 1-0 kazanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul ve çevre illerin kurbanlık için tercihi Edirne
Alanya'da otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı
TÜBİTAK 15, TCDD 4 personel alacak
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde Bakan Göktaş için veda töreni düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Bosna Hersek ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Bosna Hersek ile karşılaşacak

Bosna Hersek'teki mescit ve Boşnak evlerine saldırı

Bosna Savaşı'nda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Bosna Hersek'te "Srebrenitsa'dan Hikayeler" isimli sergi açıldı

Bosna Hersek'te "Srebrenitsa'dan Hikayeler" isimli sergi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet