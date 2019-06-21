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Spor, Futbol

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kabul mektubu Galatasaray'a ulaştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için UEFA'dan resmi mektubun geldiğini duyurdu.

Ercan Doğan   | 21.06.2019
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kabul mektubu Galatasaray'a ulaştı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, 2019-2020 futbol sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım için UEFA'dan resmi mektubun geldiğini duyurdu. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi. UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, kulübümüzün 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı." denildi.

UEFA'dan gelen mektupta şu ifadelerin kullanıldığı paylaşıldı:

"2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi ile 2019-2020 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuz ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-2020 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."


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