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Spor, Futbol

UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı

UEFA'nın, Avrupa Liginde Roma'yı konuk ettiği maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı.

Berad Büyük   | 31.01.2020
UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı

İstanbul

UEFA'nın, Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında İtalya temsilcisi Roma ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle Medipol Başakşehir'e verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasının onandığı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Temyiz Kurulunun, UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun Medipol Başakşehir-Roma maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 12 Aralık'ta turuncu-lacivertli kulübe verdiği 20 bin avro para ve tribün kapatma cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir, tribün kapatma cezasını Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında çekecek.

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