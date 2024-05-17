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Spor, Futbol

UEFA'dan Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası

Galatasaray ve Avrupa'dan 11 kulübe de çalışanlarına, diğer futbol kulüplerine ve vergi dairelerine olan vadesi geçmiş ödemeleri nedeniyle disiplin cezası uygulandı

Fatih Erel  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
UEFA'dan Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası

İstanbul

UEFA, vadesi geçmiş ödemeleri nedeniyle Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verirken Galatasaray'ı da 30 bin avro para cezasına çarptırdı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 2023-2024 sezonuna ilişkin vadesi geçmiş ödemeler takibini tamamladı.

Adana Demirspor ve Galatasaray'ın da bulunduğu Avrupa'dan 13 kulübe; çalışanlarına, diğer futbol kulüplerine ve vergi dairelerine olan vadesi geçmiş ödemeler varlığı nedeniyle disiplin cezası uygulandı.

Kurul; Adana Demirspor ve Galatasaray'ın dışında Auda ve Riga (Letonya), Braga, Porto ve Vitoria (Portekiz), CSKA Sofya (Bulgaristan), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Ordabasy Shymkent (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), Real Betis (İspanya) ve Shakhtyor'a (Belarus) disiplin tedbiri uyguladı.

Cezalar belirlenirken 2023-2024 sezonunda vadesi geçmiş ödemelerin yanı sıra ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörler de dikkate alındı.

Söz konusu 13 kulüpten Galatasaray'ın da dahil olduğu 11 kulübe para cezası verilirken Adana Demirspor ise gelecek 3 sezon içinde UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması durumunda cezasını çekecek.

Shakhtyor da Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası ile 1 milyon 10 bin avro para cezası aldı. Porto, CSKA Sofya ve Vitoria kulüplerine ise Avrupa kupalarından ertelemeli 1'er yıl men cezası verildi. Bu 3 kulüpten Porto, yaptığı ihlali 2, CSKA Sofya 3, Vitoria ise 1 sezon içinde ortadan kaldırdığı takdirde men cezası uygulanmayacak.

Öte yandan, Porto 1,5 milyon, CSKA Sofya'ya 450 bin, Vitoria'ya 200 bin, Dinamo Tiflis'e 80 bin, Braga ve Partizan'a 40 bin, Galatasaray ve Real Betis'e 30 bin, Ordabasy Shymkent'e 20 bin, Riga ve Auda'ya ise 10 bin avro para cezası verildi.

Kurul, Adana Demirspor ve Shakhtyor'un, verilen cezalara itiraz ederek temyize başvurduğunu da duyurdu.

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