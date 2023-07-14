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Spor, Futbol

UEFA, Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı

Doğa Kırmızıoğlu  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
UEFA, Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı

Ankara

UEFA, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzaladı.

Finansal fair play hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle de İstanbul Başakşehir'e 400 bin, Konyaspor'a 100 bin avro para cezası verildi.

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