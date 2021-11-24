Dolar
12.85
Euro
14.47
Altın
1,789.14
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftasına devam edildi.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun beşinci haftasında E, F, G ve H gruplarında altı maç oynandı.

Son şampiyon Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Juventus'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Londra ekibinin gollerini Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi ve Timo Werner attı.

G Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları karşılaştı. Sevilla, Jordan Moreno ve Rafael Mir Vicente'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Aynı grupta yer alan Lille, sahasında ağırladığı Salzburg'u Christian David'in golüyle 1-0 yendi. Milli futbolculardan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de, Yusuf Yazıcı 84. dakikada oyuna girdi.

E Grubu'nda Barcelona, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla golsüz berabere kaldı.

İspanyol ekibinin kadrosunda yer alan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, 18 yaş 174 günle Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan Messi'den sonra en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Sonuçlar

E Grubu:

Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0

F Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3

G Grubu:

Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0

Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0

Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustostan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı
Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti
İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Ajax ligde farklı kazandı

Ajax ligde farklı kazandı
UEFA'dan Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Türk hakemler Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
Juventus, deplasmanda Lazio'yu penaltıdan bulduğu gollerle yendi

Juventus, deplasmanda Lazio'yu penaltıdan bulduğu gollerle yendi