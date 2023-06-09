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Inter Teknik Direktörü Inzaghi ile futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian ve Lautaro Martinez basın toplantısı düzenliyor
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Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için taraftarların İstanbul'a gelişleri sürüyor

Inter ve Manchester City taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Kenan Irtak  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için taraftarların İstanbul'a gelişleri sürüyor Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Taraftarlar, dünden bu yana hem tarifeli hem de tarifesiz uçuşlarla İstanbul'a geliyor. İtalya'dan çok sayıda Inter taraftarını taşıyan uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Inter taraftarlarından Andreas De Donno, final maçında güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını belirterek, "Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor." dedi.

"Beyrut'tan maçı izlemek için geliyorum"

Lübnan'dan tarifeli uçakla gelen 15 yaşındaki Alex Khoury, "Manchester City'yi destekliyorum. 3-1 Manchester City maçı alacak. Otele gittikten sonra stada gideceğim." diye konuştu.

Baba Khalil Khoury de İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyrut'tan maçı izlemek için geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Otele gidiyorum bagajı bırakıp direkt stadyuma gideceğim. Tabii ki Manchester 3-1 kazanacak." ifadesini kullandı.

"Hakan Çalhanoğlu'na güveniyoruz"

Inter taraftarı Guido Ravizza da UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının zor olacağını söyledi.

Manchester City'nin iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Ravizza, "Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de Inter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz." dedi.

Pasaport işlemlerini tamamlayan taraftarlar daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerle kalacakları otellere gitti.

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