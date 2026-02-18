Dolar
43.76
Euro
51.83
Altın
4,939.87
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
67,930.00
BIST 100
14,259.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Fatih Erel  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)

20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Havzası'ndaki kirlilik nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon lira ceza
Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli
Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kısmen taştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak

Avrupa'daki futbol kulüplerinden ramazan ayı mesajları

Trabzonspor son 11 maçta 19 gol yedi

Trabzonspor son 11 maçta 19 gol yedi
Kocaelispor'da hedef Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek

Kocaelispor'da hedef Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek
LaLiga'da Real Madrid, Ligue 1'de Lens liderlik koltuğuna oturdu

LaLiga'da Real Madrid, Ligue 1'de Lens liderlik koltuğuna oturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet