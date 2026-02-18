UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)
20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)
20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)
Konferans Ligi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.
Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.
Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)
20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)
20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)
20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor
23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)
23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)