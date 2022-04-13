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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.04.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor

Ankara

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, çeyrek final rövanş turu yarın dört maçla tamamlanacak.

Üst tura kalan takımlar ise yarı final maçlarına 28 Nisan (ilk ayak) ile 5 Mayıs'ta (rövanş) çıkacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının programı TSİ şöyle:

19.45 PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0)

22.00 Roma (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3)

22.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)

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