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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi yarın belli olacak

Final maçında Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.05.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi yarın belli olacak

Ankara

İtalya'nın Roma takımıyla Hollanda temsilcisi Feyenoord arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı yarın oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini bulacak.

Roma ile Feyenoord arasındaki final karşılaşması, TSİ 22.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışacak.

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.

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