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Spor, Futbol

Twente Teknik Direktörü Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mesut Zeyrek  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Twente Teknik Direktörü Oosting: Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum Fotoğraf: Mesut Zeyrek - AA

Enschede

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

Hollanda ekibinin çalıştırıcısı Oosting, futbolcusu Daan Rots ile maçın oynanacağı De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Oosting, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve ilk maçtaki farklı skora rağmen yarın iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi.

İlk maçı 5-1 kaybetmenin kendileri için onur meselesi olduğunu belirten Oosting, "Geçen maçın ilk yarısına nasıl başladıysak, o şekilde başlamak istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi olduğumuzu gördüm. 5-1 çok acı verici bir durumdu ama yine iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve geride kalan yıllarda yaptıkları gibi bu maçta da iyi bir geri dönüş yapabileceklerini aktaran Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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