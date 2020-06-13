Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Emrah Oktay   | 13.06.2020
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak
Meksika'da otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verildi
Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Emre Belözoğlu'ndan futbolu bırakma sinyali

Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trabzonspor deplasmanda kazandı
Fenerbahçe lige galibiyetle döndü

Fenerbahçe lige galibiyetle döndü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi 'aktivasyon' çalışması yaptı