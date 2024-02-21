Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

İstanbul
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.
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