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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Süha Gür  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

İstanbul

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.


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