Dolar
28.88
Euro
31.18
Altın
2,019.55
ETH/USDT
2,277.40
BTC/USDT
44,092.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Emrah Altunkaya  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladı.

Maç biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var
Datça'da denizde hortum oluştu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Benzer haberler

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

Paris Olimpiyatları için 400 bin bilet satışa çıktı

Silah üreticisi Rheinmetall satışların 2026’ya kadar ikiye katlanmasını bekliyor

Silah üreticisi Rheinmetall satışların 2026’ya kadar ikiye katlanmasını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet