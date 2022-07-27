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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek

2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Muhammed Boztepe   | 27.07.2022
Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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