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Spor, Futbol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçları yarın başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yarın başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçları yarın başlıyor

İstanbul

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek.

Maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi

20 Mayıs Cumartesi:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi

15.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

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