Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Zecorner Kayserispor: 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşması 1-1 eşitlikle bitti.

Abdullah Doğan  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Zecorner Kayserispor: 1 Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.

12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.

38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

