TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Zecorner Kayserispor: 1

Konya
7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.
12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.
38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci yarı
48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.
63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.