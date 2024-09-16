Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
- 17 Eylül Salı:
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın
- 18 Eylül Çarşamba:
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- 19 Eylül Perşembe:
20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen
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