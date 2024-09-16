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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

- 17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın

- 18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

- 19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen


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