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Spor, Futbol

Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri yarın satışa çıkacak

Tuğba Yardımcı   | 23.06.2022
Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzon

Trabzonspor Kulübünde 2022-2023 sezonunun kombine biletleri yarın satışa çıkacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda, şampiyon Trabzonspor'un ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları müsabakalarında geçerli olacak kombine bilet satışlarının başlayacağı belirtildi.

Kombine biletlerin yarın saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacağının aktarıldığı açıklamada, satışlarda ilk 5 gün, 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlarına öncelik hakkı tanınacağı kaydedildi.

Genel satışa ise 29 Haziran Çarşamba günü başlanacağının ifade edildiği açıklamada, geçen sezondan kombine sahibi taraftarların, divan üyelerinin ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarların kombine alımlarında yüzde 10 indirim hakkı bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, geçen sezondan kombine sahibi taraftarların ilk 5 gün hem internetten hem Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında, ilk beş günden sonra ise yalnızca Passolig gişelerinden yapacakları kombine alımlarında bu indirimden faydalanabileceği vurgulandı.

Aynı şekilde, Trabzonspor divan üyelerinin de Passolig gişelerinden yapacakları alımlarda bu indirimden faydalanabileceği belirtildi.

Öte yandan, VIP Platinum 22 bin 500, VIP Gold 17 bin 500, VIP Silver 12 bin 500, batı tribün 6 bin, doğu tribün 5 bin, Fırtına tribün 3 bin, güney ve kuzey kale arkası tribünlerindeki kombineler ise 1967 liradan satışa sunulacak.

Takımın, UEFA turnuvalarına katılacak olması dolayısıyla VIP Platinum, VIP Gold ve VIP Silver kombine biletlerinin sınırlı sayıda satışa çıkarılacağı da kaydedildi.

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