Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,980.00
BTC/USDT
24,490.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan mesaj: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon

İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a gelmek üzere bindiği özel uçaktan taraftarlara mesaj gönderdi.

Hakan Burak Altunöz   | 14.08.2022
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan mesaj: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden "Fırtına yolda" başlığı ile paylaşılan videoda Marc Bartra, taraftarlara seslenerek, "Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon." dedi.

Tecrübeli futbolcuyu Sevilla kentinden alarak hareket eden özel uçağın, akşam 19.00 saatlerinde kente gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan mesaj: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Bartra'dan mesaj: Sizi görmek için sabırsızlanıyorum bize her yer Trabzon

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca ameliyat edildi

Trabzonspor'un gündemindeki Bartra, İspanyol basınında ana konu oldu

Trabzonspor'un gündemindeki Bartra, İspanyol basınında ana konu oldu

Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Kopenhag-Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek
Galatasaray konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi

Galatasaray konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet