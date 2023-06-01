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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini noktalıyor

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini noktalıyor

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu, "Bugün, sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağımın haberini paylaşmak için buradayım." sözleriyle konuşmasına başlayarak, "Kolay olmadı bu kararı almak. Ailemle, çocuklarımla konuştum. Babanın eve dönmesi gerektiğini söylediler. Benim için harika bir yolculuk oldu." dedi.

Hafta sonu Corendon Alanyaspor maçının, forma giyeceği son iç saha maçı olacağını vurgulayan Hamsik, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, benim oynadığım son kulübüm olacak. Cumartesi günü oynayacağımız maç, benim adıma iç sahada oynayacağım son maç olacak. Hayallerimi yaşadım. Doğar doğmaz kafamdan geçen ilk şey futbol, futbol ayakkabılarıydı. Futbol benim kaderimdi. 4 yaşında futbol kariyerine başladım. Futbola başladığımda hayalim, büyük bir futbolcu olabilmekti. Küçük bir şehirden gelen biri için büyük hayaldi. Bu kariyer adımlarını hızla tırmanarak hayallerime eriştiğimi düşünüyorum."

Marek Hamsik, oynadığı tüm kulüplere kendisine forma şansı verdikleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Tabii ki aileme ve her zaman yanımda olan arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarıma, hayranlarıma bana inandıkları, sevdikleri, destek oldukları için teşekkür ediyorum. Harika bir yolculuktu benim için artık son anlarına geliyoruz. Ben de bu anların tadını çıkaracağım. Şu an ağlamıyorum ama söylemeye çalıştığım çok mutlu ve gururluyum yaptıklarım için."

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