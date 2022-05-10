Dolar
15.26
Euro
16.13
Altın
1,862.60
ETH/USDT
2,450.30
BTC/USDT
32,249.00
BIST 100
2,489.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un, kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa sunulacak.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 10.05.2022
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzon

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtildi. Etkinliğin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler verildi :

"Etkinlikte birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak olup DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler planlanmıştır. Stadyum kapıları saat 16.00'da açılacak olup etkinliklerimiz saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır."

Açıklamada, etkinliğe ilişkin biletlerin yarın saat 10.00 itibarıyla "passo.com.tr" adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacağı vurgulanarak, "Biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarlarımız kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi dileyen taraftarlarımız da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabilirler." ifadesine yer verildi.

Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde ise tüm taraftarlara açık olacağı kaydedilen açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 2 bin lira, VIP Gold bin 500 lira, VIP Silver bin lira, Batı tribün 700 lira, Doğu tribün 600 lira, Fırtına tribün 450 lira ve kale arkası 350 lira olduğu bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

İstanbul'da jandarmadan annelere çiçekli kutlama

İstanbul'da jandarmadan annelere çiçekli kutlama
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzonspor'dan TFF'ye Altay maçı ve kupa töreni başvurusu

Trabzonspor'dan TFF'ye Altay maçı ve kupa töreni başvurusu