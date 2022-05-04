Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Trabzon
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.