Dolar
14.74
Euro
15.65
Altın
1,881.33
ETH/USDT
2,939.00
BTC/USDT
39,745.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 10 milyon liralık destek geldi.

Hakan Burak Altunöz   | 04.05.2022
Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Trabzonspor'un "kupa anıtı" çağrısına 10 milyon liralık destek

Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi yorumu: Kazanmak için gideceğiz

Süleyman Adanur: Trabzonspor'un şampiyonluğu Trabzon kentine, insanına yakışır şekilde kutlandı

Trabzonspor'da Denswil'in sol bacak arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'da Denswil'in sol bacak arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
Uğurcan Çakır Trabzonspor'un kalesine duvar ördü

Uğurcan Çakır Trabzonspor'un kalesine duvar ördü