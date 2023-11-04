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Spor, Futbol

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

Enes Sansar  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini kutladı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.

"Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.

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