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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı

Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

Seyit Ahmet Eksik   | 25.03.2020
Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı

Trabzon

Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.

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