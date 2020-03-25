Trabzonsporlu futbolculardan 'Evde kal, güvende kal' çağrısı

Trabzon
Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.
Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.